名古屋ウィメンズマラソンが、きのう（8日）、愛知県で開催され、天満屋女子陸上競技部所属でマラソン日本記録保持者の前田穂南選手が2年2か月ぶりの国内マラソンに挑みました。 2028年のロス五輪代表選考会・MGC出場の切符もかかったレース。 （応援団の子ども）「ほいちゃん、がんばれ～」 パリ五輪直前にけがをして以来、久しぶりの国内マラソン。約30人の天満屋応援団が駆けつけました。中には、元陸上競技部の