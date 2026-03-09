岡山シーガルズ バレーボール、SVリーグ女子の岡山シーガルズは、おととい（7日）、きのう（8日）とアウェーでヴィクトリーナ姫路と対戦。いずれも敗れ、チームは11連敗となっています。現在の順位は、14チーム中13位です。次節は、今月14日と15日。アウェーで群馬グリーンウイングスと対戦します。 岡山リベッツ 卓球Tリーグの岡山リベッツはきのう