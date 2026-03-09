ＳＢＩリーシングサービスがこの日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月３１日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、同じＳＢＩホールディングス傘下のＳＢＩＶＣトレードの口座で暗号資産「ＸＲＰ」が受け取れるクーポンコード券を提供するとしており、保有株数１０００株未満、または保有株数１０００株以上で継続