瀬戸内地方は低気圧や寒気の影響で雲が広がって、雨の降っているところがあります。9日夜もおおむね曇りで、雪や雨の降るところがあるでしょう。岡山県北部では雷を伴うおそれがあります。 10日午前は雲に覆われやすいですが、午後は次第に晴れる見込みです。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で2度、津山で1度、高松で4度でしょう。9日朝よりも高い気温になります。日中の最高