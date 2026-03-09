アライドテレシスホールディングスがこの日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表した。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９５％）、または３億円としており、取得期間は３月１０日から４月１０日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主還元の一環として実施する。 出所：MINKABU PRESS