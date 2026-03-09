やっぱり…▶▶この作品を最初から読む人妻なのに恋をした…。夫ではない男性に魅力を感じてしまった1人の女性が抱く、ときめきと葛藤。夫の転勤で大阪に引っ越してきた専業主婦・ハル。彼女は見知らぬ土地で、居場所のない不安を抱える日々を送っています。そんなとき、アルバイトを始めた本屋で同僚の大学院生と出会います。彼は一見無愛想、でもなんだかそれが可愛く見えてきて、彼の方もハルに好意を寄せているよう