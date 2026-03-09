【主要メーカーに聞くワイヤレススピーカーの次世代サウンド・3】ワイヤレススピーカーは、キッチンやバスルーム、寝室、キャンプやダンス練習、ワークシーンまで、使われる場所や目的が一気に広がりました。市場では「コスパ帯」と「プレミアム帯」の二極化が進みつつ、防塵・防水や長時間再生などの基本性能、複数台の連携やAIの活用といった付加価値が求められています。そこで、アンカー・ジャパンの芝原航・執行役員／事業