9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7883枚だった。うちプットの出来高が5435枚と、コールの2448枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の527枚（1240円高2425円）。コールの出来高トップは6万1000円の246枚（258円安167円）だった。 コールプット 出