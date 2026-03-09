9日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は97枚だった。コールの合計出来高は64枚。コールの出来高トップは5万8000円の40枚（800円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは5万1750円の16枚（3365円）だった。 コールプット 出来高前日比