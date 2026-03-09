ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス [東証Ｐ] が3月9日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の120億円→125億円(前期は124億円)に4.2％上方修正し、一転して0.6％増益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の80億円→45億円(前期は82億円)に43.8％下方修正し、減益率が2.5％減→45.2％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当