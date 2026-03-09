JR東日本によりますと、9日午後4時半頃、東海道線の品川駅と川崎駅の間で起きた人身事故の影響で、東海道線の東京・熱海駅間、京浜東北線の大宮・大船間で運転を見合わせています。運転再開は午後6時10分頃を見込んでいるということです。