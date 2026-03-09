2020年2月、宮城県気仙沼市の災害公営住宅災害への備えとして、地域再建の方策を考えておく「事前復興まちづくり計画」を策定済みの自治体は32で、全自治体の2％であることが国土交通省の集計（昨年7月時点）で明らかになった。集計を始めた2023年の30から伸び悩んでいる。策定を終えたのは南海トラフなど巨大地震の対策地域がほとんどで、広がりを欠いている。同省が策定を推奨してきたが、人材や専門知識の不足が主因とみてい