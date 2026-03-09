文部科学省は9日、公立小中学校の校務のデジタル化に関する調査結果を公表した。オンライン導入状況は、職員会議で対面との併用を全くしていない学校が88.7％、学校説明会や保護者面談で全く取り入れていないのは73.1％に上った。生成人工知能（AI）を活用する割合は増えた。昨年9月1日時点の状況を調べ、公立の小中学校や特別支援学校約2万8千校が回答した。生成AIの活用に一定程度取り組んでいる学校は17.2％で、前年の2.7