◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―チェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンドC組1位突破を決めた日本代表「侍ジャパン」は9日、一部選手が練習を行った。井端弘和監督（50）が練習後に取材に応じ、ここまで出場機会が少なかった選手の起用の可能性を示唆した。「勝利目指してやるだけですけど。そんなに打席も立ってない選手もいると思うし、まだ投げてないピッチャーもいるん