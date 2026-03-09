発電大手ＪＥＲＡとプロ野球セントラル・リーグ６球団は９日、エネルギーの脱炭素化など環境負荷の低減を啓発する「灯（とも）セ、みんなで。」プロジェクトを始めると発表した。期間は２０２８年までの３年間。ＪＥＲＡは２０年からセ・リーグ公式戦のタイトルパートナーを務めており、今後は６球団と「持続可能なより良い社会の実現」に向けた共創パートナーシップを進める。企業とプロ野球チームが社会変革という価値を創