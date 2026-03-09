「高市さんってね、実は神通力のある、ある動物に似てるんだよ」3月8日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）にコメンテーターとして出演した、人類学・霊長類学の権威で、ゴリラ研究の第一人者としても知られる京都大学前総長の山極寿一氏が、高市早苗首相をこのように評して物議を醸している。「山極氏の発言は、高市政権が予算委員会などでの審議を短縮することに対して『国会軽視ではないか』とする議論のなかで出ま