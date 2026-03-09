韓国代表のユ・ジヒョン監督（柳志荽＝５４）が９日のオーストラリア戦（東京ドーム）を前に会見に出席。キム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が８日の台湾戦（同）で盗塁した際に左手の指を負傷し、この日の試合はスタメンから外れることを発表した。キム・ヘソンは前夜の試合、１点ビハインドで迎えた１０回裏の攻撃、二死一塁と絶体絶命のなか、ヘッドスライディングで二盗に成功。一打同点の状況をつくった。だがこの