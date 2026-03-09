2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、西武のドラフト2位左腕・岩城颯空について言及した。齊藤氏は「左ピッチャーなんですけど、ボールの勢いがありますし、スライダーのコントロール的にも曲がり幅がいい。相手バッターに向かっていく気持ちが相当出ている。セットアッパー的な大事なところでの役目を任せられる投手になるかなという感じがします」と評価した。岩城はオープン