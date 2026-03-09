埼玉県議会議員補欠選挙に当選した西澤理氏が2026年3月9日、即日での議員辞職を表明した。西澤氏は投開票日の前日にあたる7日に、国民民主党から公認取り消し・除籍処分を受けていた。「公認判断に関わり得る特定の事実を申告していなかった」西澤氏は国民民主党からの公認を受け、埼玉県議会議員補欠選挙に立候補。しかし、投票前日となる7日午後、国民民主党の埼玉県連公式Xアカウントが「除籍および公認取り消し」を報告した。