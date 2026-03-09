ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は東京ドームで1次ラウンド・プールCが開催中だ。日本代表「侍ジャパン」がすでにプール1位での準々決勝進出を決め、焦点は2位での進出国に移っている。可能性の残る韓国は、9日のオーストラリア戦での勝利が絶対条件。リュ・ジヒョン監督は試合前の会見で「見方を変えれば私たちにはチャンスをくれる試合」と語った。現在1勝2敗の韓国。準々決勝