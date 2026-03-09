反抗期真っ只中の中学2年生の娘に何を言っても突き放され、会話すら減っていった親子関係。ぶつかるたびに関わり方に悩むなか、母が親子関係を改善させるためにとった行動とその行方は……。今回は筆者の知人から聞いた、子育て世代に刺さるエピソードをご紹介します。 反抗期の娘 これは、中学2年生になった娘との関係がギクシャクしていたときのお話です。 娘に少し注意するたびに、「うるさい！」「放っておいて！」