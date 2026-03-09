連載「ベースボールの現在地」豪州代表パーキンス、コンサルタントとの兼業「THE ANSWER」では、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開する。オーストラリア代表の正捕手ロビー・パーキンスは台湾との開幕戦で2ランを放ち、8日の日本戦でもピンチを救う二塁牽制を決めた。印象に残るプレーを続ける31歳だが、実はフルタイムの仕事を持つ