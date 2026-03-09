ポール・マッカートニー（83）が、ソロアーティストとしてのロックの殿堂入りが不当に遅れたことへの不満を語った。ザ・ビートルズのレジェンドであるポールだが、1995年にソロでの殿堂入りを約束されながら、創設者ジャン・ウェナーによってその約束を密かに反故にされていたという。 【写真】なつかしい！ザ・ビートルズのメンバー ジョン・レノンのソロ殿堂入りか