ハーゲンダッツのミニカップシリーズから、なめらかなアイスの上にザクザク硬いクッキーがトッピングされた「ROCKY CRUNCHY！ストロベリーブラックココア」「ROCKY CRUNCHY！ソルティハニーバター」が2026年3月10日に新登場します。発売に先駆けて編集部に届いたため、今までのハーゲンダッツとはひと味違ったアイスを味わってみました。ROCKY CRUNCHY!｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパンHäagen-Dazshttps://www.haagen-d