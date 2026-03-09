2025年7月、香川県の女性から現金をだまし取ったとして詐欺の疑いで逮捕されていた23歳の自衛官を、陸上自衛隊は3月9日付けで懲戒免職処分としました。懲戒免職となったのは、陸上自衛隊・第50普通科連隊の野村悠人陸士長（23歳）です。警察などによりますと野村陸士長は2025年7月、香川県内に住む23歳の女性に「お金を預けてくれたら運用して増やすことができる」などとメッセージアプリの通話などを使ってウソをつき、現金