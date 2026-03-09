アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（17日発売／講談社）に封入される付録の画像が公開された。【写真】尊い！”れなかりん”密着2ショット今回の付録は、メンバーがプリクラ風に撮影した”わちゃわちゃ感”あふれる「プリカード」全12種類。藤吉夏鈴・森田ひかる・山崎天（崎＝たつさき）の3人が仲良くじゃれあう様子や、田村保乃と守屋麗奈がおそろいのうさ耳でポーズをとるショット