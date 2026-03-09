JR東日本によりますと、東海道線の品川と川崎の間で起きた人身事故のため、東海道線は品川と横浜の間、京浜東北線は品川と蒲田の間で、いずれも上下線の運転を見合わせています。運転再開は午後6時20分ごろになる見込みです。