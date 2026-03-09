埼玉県所沢市のアパートで妻を殺害し、遺体をドラム缶に入れて遺棄した罪などに問われている夫に対し、さいたま地裁は懲役12年の有罪判決を言い渡しました。住居不定・無職の保谷仁被告（51）は2011年7月、当時住んでいた所沢市のアパートで、妻の美治さん（当時39歳）の頭をバールで殴り殺害し、遺体を入れたドラム缶をトランクルームに遺棄した殺人や死体遺棄などの罪に問われています。これまでの裁判で、保谷被告が怒りの感情