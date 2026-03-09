「WEST.」の濱田崇裕（37）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に神山智洋（32）と生出演し、共演を機に懇意になった事務所の先輩・木村拓哉について語った。「風間公親−教場0−」に捜査一課刑事の谷本進一役で出演している濱田。もちろん主演は、警察学校の教官・風間公親を演じる木村だ。お互い、趣味を通じて距離が近づいたという。「『風間公親−教場0−』に出させていただきまして、その時がきっかけ