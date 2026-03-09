「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表−韓国代表」（９日、東京ドーム）韓国代表の柳志荽監督は試合前に記者会見を行い、逆転での準々決勝進出へ向けて意気込みを語った。韓国は８日台湾戦で延長タイブレークの末に逆転負け。通算１勝２敗となり、２勝１敗のオーストラリア、２勝２敗の台湾に次ぐ４位に転落。１次リーグ突破にはオーストラリアに勝つのが絶対条件で、台湾と豪