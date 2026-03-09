2ピースロックバンド「鈴木実貴子ズ」が9日、都内で開催された、第18回「CDショップ大賞2026」授賞式に出席した。同バンドは、新人のアルバムを対象にブレイクが期待される作品を対象とする＜青＞を、1stアルバム「あばら」で入賞した。鈴木実貴子は「この賞に選ばれて最初連絡あった時、詐欺だと思った」という。だが、「なんか来てみたら本物っぽくて、うれしいです。ありがとうございます」とした。写真撮影時、鈴木実貴子から