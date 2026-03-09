深掘りコーヒーは一般的にホット飲用に留まらずアイス飲用にも適している――。キーコーヒーはこの傾向に着目し、既存品の「KEY DOORS＋ スペシャルブレンド深煎り」（以下、スペシャルブレンド深煎り）にアイスコーヒーの飲用シーンを想起させるパッケージを数量限定で採用して同商品の価値を深掘りする。同商品は「スペシャルブレンド」よりも深煎りでコク深い味わいが特長のため、深煎りのコーヒーを使うことが多いアイス飲