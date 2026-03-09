Mizkanは「味ぽん」の展開を強化する。粉末スパイスタイプの味ぽん「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を3月5日から全国で発売する。これに先駆け、ご当地味ぽん第3弾「大阪無限粉もんソース by 味ぽん」を2月18日から近畿エリア2府4県で新発売した。「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」は、2025年2月からドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループ店舗（一部店舗を除く）で先行販売を実施した味ぽん。焼いた肉や揚