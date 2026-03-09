ソラシドエアは、割引運賃「ソラシドスペシャル」を3月10日から12日まで販売する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも旅客施設使用料は別途必要となる。搭乗期間は5月19日から31日まで、一部期間は対象外となる。ソラシドエアのウェブサイトでのみ予約を受け付ける。支払期限は購入当日となる。設定は期間中の一部便に限り、設定座席数には限りがある。・東京/羽田発着鹿児島（8,360円）、宮崎・熊本・大分（8,800円）