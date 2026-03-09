外務省は、ドバイ発東京/羽田行きのチャーター便を設定する計画であることがわかった。3月10日午後11時に出発する見通しで、アラブ首長国連邦（UAE）日本国大使館が、利用希望調査を現地時間9日午前9時40分ごろに配信し、同日午後2時まで回答を募っている。政府による邦人帰国のチャーター便は、8日にマスカットから成田へ運航し、107名が搭乗した。9日にもリヤドから成田へを運航を予定している。リヤドからのフライトは、希望者