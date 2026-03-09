重要な局面でバント処理を誤ったウィットコム(C)Getty Imagesヒーローとして注目されていた名手はたった一夜、それもたったワンプレーで“戦犯扱い”を受ける羽目になった。3月8日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組で、韓国は台湾に4-5で敗戦。準々決勝ラウンド進出に黄色信号が灯った。【動画】「野球の本質が詰まっている」勝利を決めた台湾ナインが涙するシーンをチェック緊張の攻防