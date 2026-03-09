阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝が９日放送のＭＢＳテレビ「よんちゃんＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）に出演。ＷＢＣのプールＣを１位通過で準々決勝に進出した日本代表の戦いを解説した。初戦の台湾戦で大谷翔平が、プレーボール直後の初球を二塁打にした集中力を絶賛。２回の先制満塁弾については「右足の使い方が素晴らしい」と踏み込んだ右足のつま先がめくれ上がらず、ボールにパワーを伝えた技術を称賛