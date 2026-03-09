１０日のＷＢＣ１次ラウンド最終戦（チェコ）を前に、那須どうぶつ王国（栃木県・那須町）の占いインコとして人気を集めるヨウム「オリビア」が９日、同国で「日本勝利」と予想した。オリビアは世界一になった２３年の前回大会で全試合で勝敗を的中。今回は韓国戦に敗れて３勝１敗と予想したが、侍ジャパンは３戦終えて３勝全勝となっている。１３日には準々決勝４試合の勝敗占いを行う予定となっている。