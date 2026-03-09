◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国―オーストラリア（2026年3月9日東京D）韓国の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）が9日、1次リーグ突破をかけて臨むオーストラリア戦の試合前公式会見に出席。決戦に向けてのゲームプランを明かした。4大会ぶり1次ラウンド突破の条件はオーストラリア相手に5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えること。勝利はもちろん、勝ち方も問われることとなる。指揮官は「今日、登板できない4人