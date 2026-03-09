高市総理大臣はイラン情勢を受けた原油価格の上昇などを踏まえて、ガソリン価格などへの影響を見据えた新たな経済対策の検討を始めたことを明らかにしました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）中道・赤羽副代表「当初考えられた予算の時点と全く違う想定外の事態が起こってしまって、それを短期間に私は収束しないという風に思いますので、予算のあり方を検討すべきではないでしょうか」高市総理大臣「まずガソリン軽油