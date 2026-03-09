【モデルプレス＝2026/03/09】グラビア雑誌「PLAYBOY」の表紙にも抜擢されたことがあるモデルの紗世（さよ）が9日、自身のInstagramを更新。雑誌『VOGUE』のウクライナ版『VOGUE UKRAINE』への掲載を報告した。【写真】“世界一のグラビア雑誌”表紙も飾った4児のママ「VOGUE UKRAINE」に登場◆紗世、着物姿のショット公開紗世はInstagramで「VOGUE UKRAINE に掲載していただき、また一つ夢が叶いました」と報告。長年の目標が達成