過去に女性ファンとの“性的スキャンダル”疑惑が報じられたミュージカル俳優ハン・ジサンが、不起訴処分を受け疑惑は晴れたものの、世論の厳しい視線は今なお注がれている。ハン・ジサンは、母校である成均館（ソンギュングァン）大学・演技芸術学科の教壇に立つ予定だったが、過去の女性トラブルに伴う学生たちの激しい反発により、最終的に任用が取り消された。【画像】権力者による“性被害”が韓国でも…未成年もか成均館大学