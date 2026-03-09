俳優のハ・ジョンウが、熱愛発覚後、初の公の場に登場した。交際を認めた女優チャ・ジョンウォンについて、制作発表会の場でもクールに言及して注目を集めた。【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人3月9日、韓国tvNの新ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』（原題）の制作発表会が行われた。イベントにはハ・ジョンウ、イム・スジョン、キム・ジュンハン、チョン・スジョン、シム・ウンギョン、そしてイム・ピルソン監督が出席した