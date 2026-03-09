◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)2-1と逆転した次の回、8回にマウンドに上がった侍ジャパンの種市篤暉投手。普段はロッテの先発ローテーションを担っている投手で、中継ぎとしての連投実に6、7年ぶりだといいます。「僕も連投するつもりでいましたけど、いざ投げるとなってすごく緊張しましたけど、本当に吉田正尚さんのホームランに助けられたなという感じです」1