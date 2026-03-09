小柄さんにとって「丈が合わない」「バランスが難しい」といった悩みは、毎日のコーデで感じやすいもの。そんな声に応えるのが、レディースブランドVISの「S size COLLECTION Starring Aki Suda」です。今回は「超ときめき♡宣伝部」の菅田愛貴さんを起用し、低身長さんのために設計された洗練アイテムを公開。丈感やシルエットの細部までこだわったSサイズ・SSサイズ展開で、自然なスタイルアップを叶える春コレ