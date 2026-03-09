◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―チェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンドC組1位突破を決めた日本代表「侍ジャパン」は9日、一部選手が練習を行った。練習にはともに中日の高橋宏斗投手（23）、金丸夢斗投手（23）が参加。井端弘和監督（50）が練習後に取材に応じ、10日の第4戦チェコ戦の先発を高橋が務めることを明言した。「（明日は）高橋宏斗投手。強いストレートと彼