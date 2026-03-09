¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê¤¬3·î8Æü¡¢1¥Ð¥ì¥ë100¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶ÁèËÖÈ¯°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤Ï14¡¥7¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥ó¥È¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤Ï12¡¥63¡ó¾å¾º¤·¡¢1¥Ð¥ì¥ë104¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CGTN Japanese¡Ë