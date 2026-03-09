中国政府中東問題担当の翟隽特使は3月8日にサウジアラビアを訪問し、同国のファイサル外相と会談しました。ファイサル外相は、「中東地域の情勢はこれまでにない危機に直面しており、戦火がサウジアラビアを含む湾岸諸国に広がり、地域の安定に深刻な脅威をもたらし、全世界のエネルギー供給や海上輸送の安全にも影響を及ぼしている」と懸念を示し、「サウジアラビアは戦争拡大が引き起こすリスクを十分に認識しており