Image: ¥³¥¹¥È¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó º£¤Î¤È¤³¤í¤³¤ì¤¬ºÇ°Â¤«¤Ê¡©ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿M5¥Á¥Ã¥×¤ÎMacBook Air¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬ÇÜÁý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ´¶¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£MacBook Neo¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ÆAir¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡ª ¤Ç¤â¡¢18Ëü4800±ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤¤¤è¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ó¡¢¤ï¤«¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¥³¥¹¥È¥³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air¡ÊM5¡Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥â