タレントのユージ（38）が9日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を自宅で家族とともにネット観戦して「お茶の間が復活した」との声をあげた。開幕したWBCについて番組開始直後から侍ジャパンの3連勝を振り返った。スタジオの出演者にWBCの観戦方法について尋ねていたMC石井亮次が「ユージさんは」と水を向けられると、「WBCのおかげで、久しぶりにウチに茶の間が復活